Justice – La Suisse championne de la détention provisoire

Risque de suicide élevé

Le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales a établi une comparaison avec l’étranger pour le «SonntagsBlick». Il en ressort que la détention préventive est plus souvent ordonnée en Suisse que dans les pays voisins comme l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. Par ailleurs, en Suisse, la probabilité qu’un délinquant se suicide en détention préventive est plus de deux fois plus élevée que dans le cadre de l’exécution normale de la peine. Six suicides sur dix en détention ont lieu en détention préventive. L’une des raisons pourrait être que la détention préventive est exécutée dans presque tous les cantons sous forme d’isolement.