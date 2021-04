Ces médicaments n’ont pas encore reçu d’autorisation de mise sur le marché mais peuvent être prescrits à titre exceptionnel. L’ordonnance 3 COVID-19 prévoit en effet des exceptions à la procédure traditionnelle de mise sur le marché, pour autant que le médicament concerné permette, selon les données disponibles, de prévenir et de combattre le Covid-19. Swissmedic, l'autorité d'autorisation des médicaments, est responsable de l’évaluation bénéfice-risque qui permet l’autorisation ordinaire de mise sur le marché du médicament.

Les autres pays aussi

La Suisse n'est de loin pas le premier pays à s'approvisionner en dose du médicament. C'est notamment celui là même qui a soigné Donald Trump lorsqu'il avait été infecté par le coronavirus. Les États-Unis avaient autorisé le médicament en urgence, fin novembre, et commandé une grande quantité de doses. Alors que la Suisse en commande 3000, les États-Unis en sont à une commande totale de plus de 1,5 million et de nombreuses personnes ont déjà reçu le traitement.