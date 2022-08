VTT: La Suisse commence par de l’or aux Mondiaux

Twitter: UCI MTB

Avec au départ Dario Lillo, Khalid Sidhamed, Ramona Forchini, Ronja Blochlinger, Anina Hutter et surtout Nino Schurter, la Suisse faisait forcément partie des favorites de cette course d’«échauffement» avant les épreuves pour les maillots arc-en-ciel de la fin de semaine. La formation sélectionnée par Swiss Cycling a parfaitement assuré le coup et ramené une première médaille d'or.

La France a longtemps semblé en mesure de briller d'entrée, à domicile en Haute Savoie, comptant même plus d'une minute d'avance vers la mi-course. Mais les adversaires ont haussé le ton et des ennuis mécaniques ont envoyé les Bleus loin du podium. Doubles tenants du titre, les Français auront à coeur de se venger plus tard dans la semaine.

Schurter, de son côté, a assuré l'or à ses coéquipiers. Il a devancé sur la ligne les Italiens de six secondes et les Américains de quatorze. Le tout avec un pneu crevé dans les derniers mètres, s'il vous plaît! «Quand on a vu que Nino partait en bonne position, on a commencé à y croire à nouveau. En VTT, tout peut changer si rapidement… On l’a vu encore aujourd’hui», s’est félicité Dario Lillo.