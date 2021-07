Droits de l’homme : La Suisse complète les sanctions contre la Biélorussie

Après l’interception d’un avion de ligne par la Biélorussie, en mai, et l’arrestation d’un opposant à bord, la Suisse a décidé de durcir ses sanctions envers Minsk.

Les sanctions sont régulièrement mises à jour. En décembre, les avoirs du président biélorusse, Alexandre Loukachenko, de son fils et de treize personnes avaient été gelés. Et ce mardi, en réponse à l’interception d’un avion de ligne, le 23 mai, par Minsk, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche a modifié la liste de personnes annexée à l’ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la Biélorussie, notamment par l’ajout de 78 personnes physiques et sept organisations.