Coronavirus

La pandémie reprend de l'ampleur en Suisse

Avec 137 infections, le nombre de nouveaux cas enregistrés en une journée a plus que doublé depuis la veille.

Plus de 11’000 tests en 24h



Un nouveau décès a été annoncé mercredi, ce qui porte le total à 1685. Les hospitalisations sont au nombre de 4042, soit six de plus que la veille. Quant aux tests, 583'928 ont été effectués depuis le début de la pandémie, dont 6,5% étaient positifs. En 24 heures, le personnel soignant a effectué 11'264 tests et 53'214 ces sept derniers jours. Le taux de reproduction - c'est-à-dire le nombre moyen d'infections causées par un individu infecté - suscite des inquiétudes. Depuis la mi-juin, ce taux est nettement supérieur à 1, selon Swiss National Covid-19 Science Task Force. Cela signifie qu'une personne infectée transmet le virus à plus qu'une personne.