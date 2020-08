La Suisse compte 182 nouveaux cas de coronavirus

Le bilan dans le monde à 13h

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 721’902 morts dans le monde depuis son apparition fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 13h. Plus de 19’419’370 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires,

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 161’358 décès pour 4’942’008 cas recensés. Viennent ensuite le Brésil avec 99’572 morts, le Mexique avec 51’311 morts, le Royaume-Uni avec 46’511 morts et l'Inde avec 42’518 morts.

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100’000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (69), le Pérou (63), l'Espagne (61), et l'Italie (58).