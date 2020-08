La Suisse compte 187 nouveaux cas en 24 heures

Plus de 736’000 décès dans le monde

Plus de 20’122’700 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l’épidémie, dont au moins 12’080’900 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Pendant la journée de lundi, 5035 nouveaux décès et 232’781 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Inde avec 871 nouveaux morts, le Mexique (705) et le Brésil (703).