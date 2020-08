Coronavirus : La Suisse compte 340 nouveaux cas

Selon les chiffres de l’OFSP, le pays recense vendredi plus de 300 contaminations supplémentaires de Covid-19 en 24 heures.

Le nombre de nouveaux cas avait n’a plus été inférieur à 100 depuis le 3 août. Il avait dépassé le cap des 300 mercredi et vendredi derniers pour la première fois depuis le 19 avril. Sur les sept derniers jours, le nombre total d’infections en Suisse et au Liechtenstein est de 1793.