La Suisse compte 44 nouveaux cas de Covid-19

A l’heure actuelle, 1532 personnes sont décédées en Suisse en lien avec un COVID-19 confirmé, soit six de plus que vendredi.

A ce jour, plus de 3800 hospitalisations en lien avec le Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées.

L’incidence se monte à 352 cas pour 100'000 habitants, précise l'OFSP, qui rappelle que le nombre de cas est soumis à des fluctuations hebdomadaires, avec des chiffres plus faibles le week-end. Vendredi, le nombre de nouveaux cas annoncés était de 81, contre 66 jeudi, 51 mercredi et 28 mardi.

Plus de 306'223 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du COVID-19, dont 12% étaient positifs (plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne). Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais restent les plus touchés.