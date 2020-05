La Suisse compte 58 nouveaux cas

Rédiger un nouveau commentaire

La vie 16.05.2020 à 12:44

Le nombre de décès avoisine les 2000 et non pas 1602! Ils nous balades avec leurs chiffres. Je ne crois plus personnes. Uniquement pour pour l‘économie, mais la vie compte aussi! Les masques ont été testés et les masques chirurgicaux sont efficaces!! Je n‘ai plus aucune confiance en le CF et cie.