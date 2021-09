Statistiques : La Suisse compte 64’300 personnes de plus en un an

La population résidant en Suisse a légèrement pris l’ascenseur en 2020. Seuls des cantons comme Neuchâtel ou le Tessin n’ont pas vu le nombre de leurs habitants augmenter.

Le canton de Neuchâtel n’a pas vu sa population augmenter. Yvain Genevay

À la fin de l’année passée, la population résidant en Suisse a atteint 8’670’300 personnes, augmentant ainsi de 64’300 personnes (+0,7%) par rapport à fin 2019. Seuls les cantons de Neuchâtel, Appenzell Rhodes-Extérieures et du Tessin n’ont pas vu leur population augmenter. Thurgovie, Vaud, Argovie et Fribourg ont enregistré la croissance la plus importante, soit 1,2% de plus qu’en 2019. Cette évolution s’explique par trois facteurs, selon un communiqué de l’Office fédéral de la statistique.

Le solde migratoire international (+53’800 personnes) est le premier de ces facteurs. Il contribue à l’augmentation de la population dans tous les cantons. Bâle-Ville, Vaud et Genève présentent les soldes migratoires les plus élevés par rapport à leur population (respectivement 13,4‰, 9,9‰ et 9,3‰). Appenzell Rhodes-Extérieures affiche le plus petit solde migratoire pour 1000 habitants (3,0‰). En comparaison, le solde de la Suisse s’élève à 6,2‰.

Accroissement naturel

L’accroissement naturel est un autre facteur d’évolution de la population. Il s’élève à 9700 personnes. Ce solde naturel favorise l’augmentation de la population dans de nombreux cantons. Zurich, Zoug et Fribourg présentent les accroissements naturels les plus élevés par rapport à leur population (respectivement 3,0‰, 2,9‰ et 2,5‰). À l’inverse, le Tessin, le Jura, Glaris, Neuchâtel, Schaffhouse, Bâle-Campagne, les Grisons, Bâle-Ville et Berne enregistrent plus de décès que de naissances. En comparaison, le solde de la Suisse se monte à 1,1‰.

Au niveau cantonal, les migrations internes jouent un rôle important dans la croissance ou la décroissance de la population. Par rapport à leur population, Fribourg, Schwyz et Appenzell Rhodes-Intérieures présentent les soldes migratoires internes les plus élevés (respectivement 5,3‰, 4,9‰ et 4,6‰). À l’inverse, parmi les cantons ayant enregistré un solde migratoire interne négatif, Bâle-Ville affiche le taux le plus bas de Suisse (–8,7‰).