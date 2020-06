Coronavirus

La Suisse compte neuf nouveaux cas en 24 heures

Le ralentissement des contaminations au Covid-19 se poursuit dans le pays, selon les derniers chiffres de l’OFSP. Aucun nouveau décès n’a été recensé depuis dimanche.

La Suisse a enregistré neuf cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures et aucun nouveau décès, a indiqué dimanche l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Après un rebond vendredi avec 32 nouveaux cas et deux décès dont un bébé, 17 cas ont été annoncés respectivement samedi et dimanche.