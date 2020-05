Coronavirus

La Suisse compte onze nouveaux cas en 24 heures

Le ralentissement des contaminations au Covid-19 se poursuit dans le pays, selon les derniers chiffres de l’OFSP. Aucun nouveau décès n’a été recensé depuis samedi.

Plus de 370’464 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du Covid-19, dont 10% étaient positifs. Plusieurs tests positifs ou négatifs sont possibles chez la même personne, rappelle l’OFSP. L’incidence se monte à 358 cas pour 100’000 habitants. Le nombre de cas est soumis à des fluctuations hebdomadaires, avec des chiffres plus faibles le week-end.

Genève toujours le plus touché

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève (1044,1 cas pour 100’000 habitants), Tessin (926,9), Vaud (692,1), Bâle-Ville (580,7) et du Valais (550,4) restent les plus touchés.

Les trois plus fréquemment mentionnées étaient l’hypertension (53%), les maladies cardiovasculaires (34%) et le diabète (23%). Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquents sont la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (41%). De plus, 46% avaient une pneumonie.