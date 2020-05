Démographie

La Suisse comptera 10,4 millions d’habitants en 2050

La population helvétique devrait aussi prendre un coup de vieux, avec un accroissement de la population des seniors d’environ 70% d’ici 30 ans.

Ce vieillissement de la population sera rapide entre 2020 et 2030, avant de ralentir un peu, sans pour autant s’arrêter, prévient l’OFS dans un communiqué jeudi. Son scénario de référence table sur une augmentation du nombre de résidents permanents en Suisse de 8,5 millions de personnes en 2018 à 9,4 en 2030 et 10,4 en 2050, soit un accroissement annuel moyen de 0,6%. Trois quarts de cette croissance proviendra de la migration.

Plusieurs scénarios

Différents scénarios sont toutefois possibles, précise l’OFS qui a aussi établi un scénario «bas», estimant à 9,5 millions le nombre d’habitants en 2050 et un scénario «haut» avec 11,4 millions d’habitants. Ces scénarios ont toutefois été élaborés et calculés avant la pandémie du coronavirus, prévient l’OFS.

Baby-boomers à la retraite

La hausse de la population de 65 ans ou plus sera due non seulement à un nombre de plus en plus élevé de résidents permanents atteignant 65 ans, notamment les générations les plus nombreuses du baby-boom, mais également à l’augmentation de l’espérance de vie. En 2050, la Suisse dénombrera 2,7 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus selon le scénario de référence contre 1,6 million à fin 2019.