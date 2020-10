Justice : La Suisse condamnée à deux reprises à Strasbourg

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rappelé la Suisse à ses obligations dans le cas d’une journaliste forcée de dévoiler ses sources et pour le maintien en détention d’un ressortissant turc.

Risque de fuite

Il estimait que l’homme risquait une lourde peine de prison et qu’il pouvait aisément s’y soustraire en retournant en Turquie. Le recourant était resté en prison entre son acquittement le 16 avril 2015 et sa libération le 2 décembre de la même année.

La Suisse devra payer 25’000 euros pour tort moral et 7000 euros de frais et dépens au recourant qui a subi une atteinte à sa liberté.

Intérêt public prépondérant

Or le Tribunal fédéral s’est référé à la pesée des intérêts faite en général et dans l’abstrait par le législateur. Son arrêt ne permet donc pas de conclure que l’obligation imposée à la recourante répondait en l’occurrence à un intérêt public prépondérant. (requêtes No 60202/15 et 35449/14)