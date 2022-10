Cour européenne des droits de l’Homme : La Suisse condamnée pour discriminations envers les veufs

Le requérant, Max Beeler, a perdu sa femme dans un accident en 1994 et a alors quitté son emploi pour élever seul ses deux enfants, âgés de 1 an et 4 ans. Il a pu bénéficier d’une rente versée aux veufs jusqu’à la majorité de son deuxième enfant, mais les versements se sont arrêtés lorsque sa fille cadette a atteint l’âge de 18 ans. Or, selon la loi suisse, dans une situation inverse, lorsque le conjoint survivant est la femme, celle-ci peut bénéficier de la rente versée aux veuves jusqu’à la fin de sa vie.