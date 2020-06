Suicide en détention

La Suisse condamnée pour la mort d’un détenu

Un prisonnier avait mis fin à ses jours en 2014 dans une geôle zurichoise. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) estime que cette situation n’aurait pas dû se produire.

L'homme avait eu un accident sous influence de l'alcool et de médicaments. Il avait alors avoué des pensées suicidaires aux policiers et à sa mère appelée sur place. Après avoir dû se soumettre à une prise de sang dans un hôpital, il avait été placé dans une cellule non surveillée à Urdorf.