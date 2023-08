CYCLISME: La Suisse conserve son titre de championne du monde

La Suisse a conservé son titre de championne du monde dans l’exercice du relais mixte, mardi aux Mondiaux de cyclisme à Glasgow. Le sextet helvétique (trois dames et trois messieurs), sacré voici dix mois à Wollongong (Australie), a récidivé dans la même composition d’équipe. Elise Chabbey, Nicole Koller, Marlen Reusser, Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid ont devancé la France et l’Allemagne.