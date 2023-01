Covid-19 : La Suisse croule sous les vaccins mais continue de se faire livrer

Plus de 12 millions de doses de vaccin anti-Covid sont stockées et risquent d’être détruites faute de demande. La même quantité doit arriver en Suisse encore cette année.

La Confédération a-t-elle eu les yeux plus gros que le ventre en matière de vaccins contre le Covid? La réponse est «oui» si l’on se réfère à un article de l’«Aargauer Zeitung» paru ce mercredi. On y apprend que malgré une demande quasi nulle, environ 1500 piqûres par jour dans tout le pays, et des stocks bien remplis, le pays doit recevoir 11,6 millions de doses supplémentaires en 2023.

270 millions par la fenêtre

La date de péremption des vaccins est généralement de six mois après la livraison en Suisse. Ce délai dépassé, les doses finissent à la poubelle. Neuf millions d’entre elles ont connu ce sort jusqu’à la fin de l’année dernière. L’OFSP défend la politique du Conseil fédéral affirmant se baser sur «des scénarios réalistes» qui doivent permettre que «des quantités suffisantes des vaccins le plus récents et les plus efficaces soient disponibles en Suisse, à tout moment».