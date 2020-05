Ancien directeur de l'Institut tropical et de santé publique suisse, le Pr Tanner a oeuvré dans les secteurs privé et public en Europe, en Afrique et en Asie. Spécialiste en biologie des infections, en épidémiologie et en santé publique, il a publié plus de 650 articles scientifiques et apporte son expertise en tant que conseiller pour l'OMS, au sein de partenariats publics-privés ou actuellement pour la Confédération.