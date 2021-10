Tennis – La Suisse de Belinda Bencic avec ambition à Prague

Championne olympique de simple, Belinda Bencic (à g.) et Viktorija Golubic (à dr.) avaient décroché ensemble l’argent en double à Tokyo. De quoi leur donner une confiance certaine avant la phase finale de la Billie Jean King Cup.

Après une éclipse de deux ans en raison du Covid-19, le tennis féminin retrouve à partir de lundi à Prague sa compétition-phare par équipes, qui est devenue la Billie Jean King Cup (anciennement FedCup), et a adopté un format qui fait débat.

«On est vraiment impatientes. Cela fait deux ans, mais on a l’impression que cela fait tellement plus longtemps, car tellement de choses se sont passées», a résumé la No 2 française Caroline Garcia.