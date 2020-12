Pandémie : La Suisse de l’innovation cartonne avec le Covid-19

Tests à faire chez soi, start-up qui fait fortune avec un médoc, algorithme détectant le virus dans les poumons: la recherche se distingue.



Une entreprise saint-galloise propose un test de coronavirus à faire à la maison. La personne prélève sa propre salive chez elle, envoie l’échantillon par la poste et en obtient le résultat le jour même de son arrivée au laboratoire. Contrairement au frottis au fond du nez et de la gorge, l’autotest de la salive n’est ni douloureux ni désagréable et se révèle fiable. Il est donc aussi plus supportable pour les enfants. Petit bémol: il faut une ordonnance médicale et se le procurer dans une pharmacie si on ne veut pas payer soi-même les 157 francs du kit.