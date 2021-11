Curling – La Suisse de Peter De Cruz se relance

Peter De Cruz et son équipe ont lancé leurs Européens. Mal en point après ses deux défaites initiales , la Suisse a parfaitement réagi à Lillehammer . Le quatuor genevois a pris le meilleur sur les Pays-Bas, et ce avec beaucoup d’autorité. Grâce notamment à trois coups de deux, les Helvètes n’ont même pas eu besoin d’un dixième end pour assurer un succès précieux.

À trois manches près, l’équipe de Suisse féminine aurait , elle, vécu le début de Championnats d’Europe rêvé. Deux victoires samedi face à la Turquie et à la République tchèque, un troisième match dimanche qui se déroulait on ne peut mieux contre l’Allemagne, avec cet avantage presque confortable (5-3). Tout allait bien. Trop bien. Les bras ont commencé à trembler et les Suissesses du CC Aarau, emmenées par Silvana Tirinzoni, ont lâché les trois derniers ends. Trois fois 1-0, pour une rageante défaite 6-5. Tandis que du lourd se présente au programme de lundi, avec des duels face à la Russie et à la Suède.