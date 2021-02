Une première depuis 1989

À 29 ans et après cinq médailles mondiales (trois en argent et deux en bronze) ainsi qu’une de bronze aux Jeux olympiques, Lara Gut-Behrami a décroché le plus beau métal pour ses septièmes championnats du monde. La skieuse de Comano a parfaitement lancé la quinzaine pour la Suisse. La Tessinoise est la première championne du monde helvétique dans une discipline de vitesse féminine depuis Maria Walliser en 1989. Il faut même remonter à 1987 et les Mondiaux de Crans-Montana pour retrouver une victoire suisse en super-G chez les dames (Walliser devant Figini).