Hockey sur glace - La Suisse débute les Mondiaux face à la République tchèque

Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre site internet ou notre application mobile. Aujourd'hui est le grand jour pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace, qui entame les Mondiaux face à un redoutable adversaire tchèque. Raphaël Diaz et Cie parviendront-ils à créer un semblant de surprise ce soir? Réponse dans un peu plus de deux heures.