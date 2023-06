Hippisme: La Suisse défend son bien avec brio

A St-Gall, les cavaliers suisses ont remporté la Coupe des Nations pour la seconde année consécutive, avec trois Romands, Steve Guerdat et Bryan Balsiger, parfaits, et Edouard Schmitz ainsi que Martin Fuchs, brillant au barrage. Quel panache!

Steve Guerdat dans ses oeuvres. AFP

La Suisse a bel et bien l’une des plus belles équipes de saut d’obstacles de la planète, même si elle n’est pas encore qualifiée pour les JO de Paris 2024 et devra obtenir un des trois tickets attribués lors des championnats d’Europe de Milan, à cheval sur août et septembre prochains. Elle a de la classe, de la ressource et de l’énergie à revendre cette équipe, comme elle l’a prouvé ce vendredi en début de soirée en triomphant dans la Coupe des Nations de St-Gall, devant un public conquis.

Pour arracher sa place au barrage, le Team Suisse a dû sortir trois sans-faute consécutifs en fin d’épreuve. Mieux, Bryan Balsiger («Dubaï du Bois Pinchet») et Steve Guerdat («Venard de Cerisy») avaient aligné un double sans-faute pour rattraper les Brésiliens, qui avaient fait de même grâce à Rodrigo Pessoa («Major Tom») et à Yuri Mansur («Miss Blue St Blue Farm QH»).

Duel au sommet

Les quatre doubles sans-faute du jour étaient donc l’œuvre de ces deux équipes, vraiment dominantes ici. Même les Allemands, 3es, n’en avaient aucun.

Un duel au sommet d’autant plus palpitant et cocasse que si Steve Guerdat avait brillamment assumé son rôle de finisseur de l’équipe, au moment crucial, l’équipe du Brésil, elle, est entraînée par son père, Philippe Guerdat, coach hors-pair pour la Belgique, la France et le Brésil, ces trois dernières équipes.

Au barrage, c’était à Martin Fuchs de jouer. Le Zurichois avait à cœur de racheter sa faute de la première manche et il fit alors un tour de rêve avec l’imposant «Leone Jei», qui a une grande action. Yuri Mansur, choisi par le Brésil, est très rapide aussi, mais sa petite jument eut du mal à arracher le chrono du Suisse, pour le faire il fallut prendre des risques sur le dernier obstacle, qui tomba.

«Gagner en Suisse, c’est quelque chose!» Bryan Balsiger

Les hommes de Michel Sorg et Thomas Fuchs pouvaient lever les bras au ciel et fêter! Le plus heureux était peut-être Bryan Balsiger, prévu comme réserviste, plus lancé dans l’équipe première depuis un bon moment et parfait ici. Il devait sa sélection au forfait de Pius Schwizer, l’étalon « Vancouver de Landlord » ayant boité lors de la visite vétérinaire. On en saura plus sur cette blessure lundi et on espère que ce crack pourra tout de même sauter à Aix-la-Chapelle et à Milan, comme prévu.

Mais Bryan Balsiger s’est montré beaucoup plus qu’un remplaçant. Le jeune Neuchâtelois expliquait sa joie: «L’an passé, j’étais déjà réserviste lors de leur première victoire et ça fait du bien de pouvoir cette fois-ci apporter sa contribution sur la piste. Gagner en Suisse, c’est quelque chose! «Dubaï» revient très fort après une pause, elle était déjà très en forme à Rome et elle a réussi ici son premier double sans-faute dans une Coupe 5*. Je l’en remercie ainsi que son propriétaire, Olivier de Coulon».