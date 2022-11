Coupe du monde au Qatar: la Suisse défie la FIFA

Coupe du monde : La Suisse défie la FIFA sur la conduite à adopter au Qatar

«Nous sommes conscients qu’il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique partout dans le monde, est-il écrit dans cette missive à laquelle le média anglais Sky Sports a eu accès. Mais s’il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent. À la FIFA, nous essayons de respecter toutes les opinions et croyances, sans donner de leçons de morale au reste du monde.»

Brassard pour l’inclusion

Outre la Suisse, sont impliqués dans cette démarche l’Allemagne, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, le Pays de Galles, le Danemark, la Norvège et la Suède. À l’exception des deux dernières, non qualifiées pour la phase finale, ces nations avaient déjà annoncé que leur capitaine porterait pendant la compétition un brassard multicolore en faveur de l’inclusion et contre les discriminations .

En attente de réponses

Les signataires disent «reconnaître» et «saluer» les «progrès significatifs qui ont été réalisés par le Qatar», selon les propos rapportés par «Le Temps», ainsi que «les assurances données par le gouvernement qatari et par la FIFA concernant la sûreté, la sécurité et l’inclusion de tous les fans qui se rendent à la Coupe du monde, y compris les fans LGBTQ+.» Toutefois, ils assurent qu’ils continueront «à soutenir la dynamique en faveur d’un changement positif et progressif».