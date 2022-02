Jeux de Pékin hockey hommes – La Suisse fait jeu égal avec la Russie

Un équilibre entre expérience et fraîcheur. Calvin Thürkauf étant, à 24 ans, le plus jeune de l'équipe. A l'autre extrémité de l'échelle des âges : Andres Ambühl (38, 5e JO!) et Raphael Diaz (36), ainsi que le duo de gardiens Reto Berra (35) et Leonardo Genoni (34).