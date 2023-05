Hockey sur glace: La Suisse démarre le Mondial par une large victoire

La Suisse a assuré l’essentiel samedi lors de sa première rencontre du Mondial de hockey 2023 à Riga. La sélection de Patrick Fischer a disposé sans coup férir de la Slovénie (7-0). Face à la dix-neuvième nation mondiale, les Helvètes ont fait la différence en inscrivant deux buts en moins d’une minute au milieu de la période initiale avant de plier l’affaire à la mi-match grâce à un deuxième but en power-play.

Powerplay efficace et blanchissage pour Genoni

Celle-ci s’est matérialisée avec la réussite de Denis Malgin, d’un tir sur réception en pleine lucarne, en supériorité numérique (13e, 1-0). 33 secondes plus tard, Enzo Corvi a profité d’une mauvaise sortie de zone adverse pour servir Janis Moser qui a fait trembler les filets (14e, 2-0).

La Suisse a ensuite levé un peu le pied et les Slovènes ont bénéficié de deux belles occasions de réduire le score (montant de Nik Simsic à la 16e). Peu après la mi-match, Nino Niederreiter, encore une fois en power-play, a éteint les maigres espoirs de la troupe de Matjaz Kopitar. La troisième période n’a été qu’une formalité et a permis à une Suisse sérieuse de s’offrir une large victoire et un blanchissage à Leonardo Genoni.