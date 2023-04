«La Suisse dépasse toujours plus les limites planétaires [voir encadré] dans différents domaines», révèle une étude de l’institut de recherche zurichois Econcept, sur mandat de Greenpeace Suisse, au sujet des impacts environnementaux liés à la consommation en Suisse et à l’étranger tout au long du cycle de vie des produits.

«Les résultats de l’étude sont alarmants», communique Greenpeace Suisse. Concernant les émissions de CO₂eq et la perte de la biodiversité, deux des neuf limites planétaires, la Suisse dépasse respectivement de 19 fois et 3,8 fois les seuils de tolérance.

«Pour inverser la tendance, un changement fondamental est nécessaire. Nous avons besoin d’un autre système économique et financier, qui nous aide activement à faire en sorte que tout le monde puisse avoir un avenir sûr et équitable. L’objectif est ambitieux et sans compromis. L’étude esquisse plusieurs approches. Nous avons donc en main les moyens de construire un avenir dans les limites de notre planète. Nous devons rapidement et radicalement abandonner les vieilles croyances qui nous empêchent de résoudre la crise planétaire», conclut Agnes Jezler, experte en changement socio-économique chez Greenpeace Suisse.