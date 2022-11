COP27 : La Suisse déplore l’indulgence envers les gros pollueurs

«Les Etats se sont mis d’accord sur un programme de travail jusqu’à 2026. Toutefois, cela ne contraint pas expressément les pays qui ont les plus importantes émissions de gaz à effet de serre», selon un communiqué de l’Office fédéral de l’Environnement. «La Suisse regrette cette décision et travaillera à faire en sorte que ces pays apportent également leur contribution», poursuit le communiqué. Il souligne qu’aucune résolution n’a été adoptée pour la sortie du charbon et la réduction des subventions au pétrole et au gaz. «Les pays avec les plus importantes émissions de gaz à effet de serre, comme la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Brésil, ont rejeté un programme de travail en ce sens et l’obligation de mettre en oeuvre des projets», ajoute le communiqué.