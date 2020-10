Pandémie : La Suisse déplore onze nouveaux décès liés au coronavirus

Avec un peu plus de 5250 nouveaux cas ces 24 dernières heures, le territoire helvétique fait lui aussi face à ce qu’il convient d’appeler une deuxième vague.

La Suisse et le Liechtenstein comptent jeudi 5256 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Onze décès de plus sont à déplorer et 106 malades ont été hospitalisés.