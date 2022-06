«La Suisse détruit la biodiversité avec l’argent des contribuables»

Peut faire beaucoup mieux: telle est la réaction de Alliance-Environnement, qui regroupe le WWF, Pro Natura, Greenpeace et l’ATE. Vendredi, la Confédération a annoncé qu’elle allait se pencher sur huit subventions étatiques pour «évaluer leur impact sur la biodiversité» et proposer de les réformer.

Pub pour la viande: quel effet?

Parmi les huit points que Berne a retenus, il y a par exemple des questions liées à la politique autour des forêts, des protections douanières dans le domaine alimentaire, des impôts sur les carburants ou encore la promotion des ventes de lait, de viande et d’oeufs. «Il convient par exemple de vérifier si la mesure est à l’origine d’une hausse de la consommation entraînant une augmentation des cheptels en Suisse, voire à l’étranger, et donc des effets négatifs sur la biodiversité», dit l’Office fédéral de l’environnement dans son dossier.

Politique paradoxale

Huit subventions? Des organisations écologistes et l’Académie suisse des sciences naturelles en ont identifié 160 dans un dossier publié en 2020. «Les annonces du Conseil fédéral sont insuffisantes et leur mise en œuvre bien trop hésitante», critique Alliance-Environnement. «L’État finance de nombreux instruments, mesures et programmes de conservation de la biodiversité et autorise en même temps des activités qui lui portent un préjudice direct ou indirect», relève WSL, l’Institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage.