Infractions aux règles Covid – La Suisse, devenue un Etat policier? Pas vraiment, selon les Cantons

Infractions aux règles Covid : La Suisse, devenue un État policier? Pas vraiment, selon les Cantons

Les polices cantonales font le bilan des amendes et dénonciations infligées depuis le début de la pandémie. La plupart estiment que leur action n’a pas été disproportionnée.

30’000 amendes

La réponse à la question repose en partie sur la subjectivité de celui à qui on la pose, mais le journal alémanique a fait le tour des cantons et obtenu les chiffres du nombre d’amendes d’ordre et de dénonciations qui ont été infligées, que ce soit à la population (par exemple pour non port du masque) ou à des entreprises (pour non respect des mesures sanitaires).