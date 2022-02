Réalité virtuelle : La Suisse devient la Mecque du métavers

Le phénomène passe presque inaperçu: depuis quelques années, d’innombrables entreprises développent dans les villes de Zurich et de Lausanne des technologies pour la prochaine révolution d’Internet: le métavers.

Le futur de l’humanité devrait s’appeler métavers, cet univers virtuel parallèle où l’on pourra exercer toutes les activités de notre vie quotidienne: travailler, apprendre, voyager… La Suisse joue un rôle central dans la construction de cette prochaine dimension d’Internet, écrit la «SonntagsZeitung». Ces dernières années, un cluster regroupant de nombreuses entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la reconnaissance faciale et vocale s’est développé de façon presque inaperçue autour des Écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne. Ce qui a attiré de nombreux poids lourds internationaux.