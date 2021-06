Euro 2020 - La Suisse devra battre les champions du monde

La Suisse aura fort à faire face à la France, lundi prochain. AFP

Ça n’a pas été une démonstration, mais la France a fini par s’en sortir avec un nul contre le Portugal (2-2) et a conservé sa première place du groupe F. Un doublé de Karim Benzema, pour répondre à un Cristiano Ronaldo record, a envoyé les champions du monde et vice-champions d’Europe en titre contre la Suisse, en 8e de finale de cet Euro. L ’ équipe de Vladimir Petkovic jouera contre les Français lundi prochain, à 21 heures, à l ’ Arena Nationala de Bucarest. Le match redouté par tant de Romands devrait déchaîner les passions des deux côtés du Jura ces prochains jours.

Le doublé de Benzema TF1

Deuxième succès de Ronaldo sur penalty TF1

Face à la France, qu ’ ils n ’ ont plus battue depuis le 27 mai 1992 à la Pontaise à la suite d ’ un magnifique doublé de Christophe Bonvin (2-1), les Suisses ne partiront forcément pas favoris. Ils feront tout de même tout pour jouer un premier quart de finale dans une grande compétition depuis 1954 (défaite 7-5 contre l ’ Autriche à Lausanne) et passer un tour à élimination directe pour la première fois depuis … 1938 (succès 4-2 dans un match à rejouer face à l’Allemagne nazie).

Mexique champion

Les Helvètes ont crevé au poteau lors des trois derniers grands tournois internationaux lors du premier tour à élimination directe, face à l’Argentine, la Pologne, puis la Suède. Ils ne sont toutefois pas les rois de ce genre d ’ éliminations à répétition dès les 8es de finale. Le champion toutes catégories du genre est le Mexique, qui a perdu à ce stade de la compétition lors de tous les Mondiaux depuis 1994, soit sept d ’ affilée!

Les Suisses connaissent bien les "Bleus" de Didier Deschamps, qu ’ ils avaient trouvé sur leur route, à chaque fois en phase de poule, lors de la Coupe du monde au Brésil (une gifle 2-5) et au cours du dernier Euro en France. Ce dernier match, qui avait tourné à la farce, c ’ était le jour où les maillots rouge à croix blanche avaient été faits de papier mâché … La Suisse avait alors obtenu un nul vierge de but.

13 000 fans

Le stade de la capitale roumaine, où se jouera cette rencontre, peut accueillir en temps normal 55 634 personnes. Lors de cet Euro, la jauge est fixée à 25% de sa capacité et il a reçu 9082 spectateurs lors de la rencontre entre l ’ Autriche et la Macédoine du Nord, 10 001 pour Ukraine-Macédoine du Nord, puis 10 472 pour le match Autriche-Ukraine. 13 000 fans devraient pouvoir y aller pour ce 8e. La bagarre pour les billets sera terrible, d ’ autant plus qu ’ il n ’ y a pas besoin de faire de test PCR pour entrer dans le pays.