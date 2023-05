La Suisse devra capturer et stocker à long terme le CO2

«Si la Suisse veut atteindre son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050 , elle doit recourir aux technologies à émission négative (NET), c’est-à-dire à des procédés qui capturent le CO2 de l’atmosphère et le stockent à long terme», explique le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche (Empa), dans un communiqué de presse paru ce vendredi.

Sur mandat de TA-SWISS, des chercheurs de l’Empa, de l’Öko-Institut et d’autres experts ont évalué «cinq NET pertinentes pour la Suisse» (voir image ci-dessous). Il en ressort qu’«un seul procédé ne suffit pas et que toutes les NET sont nécessaires».

Les cinq technologies sont les suivantes:

Au vu de ces résultats, l’étude émet une série de recommandations. Parmi elles se trouve la nécessité de «se pencher sur le sujet, à un stade précoce, pour que la contribution des Net à l’objectif zéro net puisse être mise en œuvre de manière respectueuse de l’environnement et de la société». De plus, «la réduction des émissions de CO2 doit rester centrale. En effet, il est plus avantageux d’éviter les émissions que d’éliminer ultérieurement le CO2 de l’air», poursuit l’Empa.