Selon lui, si le nombre de personnes touchées par le Covid-19 continue d’augmenter comme c’est le cas actuellement, les centres hospitaliers ne pourront bientôt plus admettre tous les patients. Il devrait encore y avoir de la place en soins généraux pour une quinzaine de jours, et pour une dizaine de jours au niveau des soins intensifs. À condition que les unités de ces derniers soient étendues, d’un peu moins de 1100 lits actuellement à 1400 lits. «Cette expansion a commencé. Nous livrons déjà des appareils respiratoires supplémentaires», informe Andreas Stettbacher.

À la question de savoir si les hôpitaux allaient devoir effectuer un tri entre les patients, donc décider de qui peut bénéficier d’un lit et qui ne peut pas, Andreas Stettbacher répond sans équivoque: «Ce sera le cas dans deux semaines, si nous ne parvenons pas à infléchir la courbe des infections. À une échelle locale, certains centres de soins pourraient déjà être saturés plus tôt». Mardi après-midi, l’hôpital neuchâtelois affichait ainsi 13 lits occupés sur 14, soit le plus haut taux d’occupation en Suisse romande. Il est suivi du Valais avec 22 sur les 25 disponibles et Fribourg 20 sur les 24. La Rega a d’ailleurs été mandatée pour répartir au mieux les malades.