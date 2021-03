Une ligne de production pour la Suisse?

Le conseiller fédéral socialiste a expliqué ce qu’il s’était passé il y a un an vendredi dernier. «Nous avons reçu une lettre de Lonza qui nous faisait part du fait que l’entreprise avait été choisie par Moderna pour participer à la production des vaccins et qu’il y aurait des investissements importants en Suisse. Mais il n’a jamais été question de l’achat d’une ligne de production», a-t-il souligné. De plus, il n’aurait jamais été possible d’avoir accès au vaccin de Moderna en négociant avec Lonza, selon lui.