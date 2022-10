Crise énergétique : La Suisse devrait pouvoir passer l’hiver sans restrictions

Bonne nouvelle: la Suisse devrait passer l’hiver plus confortablement que prévu sur le plan de la crise énergétique. En effet, une étude, non publiée encore, à l’attention du Conseil fédéral montre que les interdictions et les restrictions ne devraient pas être nécessaires durant la mauvaise saison qui commence, relate samedi la «Schweiz am Wochenende».