Coronavirus : La Suisse dispose de 34 millions de doses de vaccins

Avec un tel stock, chaque habitant pourrait être vacciné quatre fois. Le Parlement se penchera sur la question de savoir si la Suisse constitue trop de réserves.

Et alors que le Conseil fédéral a demandé des crédits supplémentaires pour l’achat de vaccins en 2022 et 2023 – la Suisse veut acheter 15 millions de doses en plus l’année prochaine, le Parlement doit se pencher la semaine prochaine sur la question de savoir l’on constitue trop de réserves, annonce la « Schweiz am Wochenende ».