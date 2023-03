La Suisse dispose de son inventaire des poissons

Des plus petits aux plus gros poissons

«Pendant cinq ans, les scientifiques de l’Eawag ont inventorié les poissons des cours d’eau suisses avec l’aide de garde-pêches, de fermiers, de spécialistes de bureaux d’études et de bénévoles», explique le communiqué de presse. Au total, 324 sites ont été pêchés à des altitudes allant de la plaine jusqu’à plus de 2200 mètres d’altitude. Plus de 20’000 poissons de plus de 50 espèces ont été capturés, 12’000 échantillons d’ADN et 5000 échantillons d’écailles ont été prélevés et stockés pour leur future analyse.