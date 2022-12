Coronavirus : La Suisse dit vouloir s’aligner sur les mesures de l’UE pour l’accueil des Chinois

Les touristes de l’Empire du Milieu peuvent désormais voyager plus facilement. Sauf qu’en Chine, depuis l’abandon de la politique de zéro Covid, les cas repartent à la hausse et les pays de destination des voyageurs craignent de voir déferler une nouvelle vague de coronavirus. Pour preuve, dans un avion arrivé dernièrement de Chine à l’aéroport de Milan (Malpensa), un passager sur deux a été testé positif au virus. Par chance, il semble qu’aucun nouveau variant n’ait été détecté. Dorénavant, les touristes chinois arrivant en Italie devront se faire tester et la mesure est prévue jusqu’au 30 janvier. Les personnes positives devront se mettre en quarantaine.