Guerre en Ukraine : «La Suisse doit aussi balayer devant sa porte»

Alors que la conférence axée sur la reconstruction de l’Ukraine se tient à Lugano, Public Eye appelle le Conseil fédéral à «enfin couper les vivres à Vladimir Poutine».

Ces 4 et 5 juillet se tient à Lugano l’Ukraine Recovery Conference, axée sur la reconstruction de l’Ukraine . L’association Public Eye salue le fait que la Suisse assume une responsabilité politique en organisant une telle manifestation mais elle estime que «pour que cet engagement humanitaire soit crédible aux yeux de la communauté internationale et de sa propre population, la Suisse doit aussi balayer devant sa porte».

S’appuyant sur différentes enquêtes réalisées par ses soins, Public Eye explique dans un communiqué de presse paru ce lundi qu’«en tant que base arrière privilégiée des oligarques proches du Kremlin et plaque tournante du négoce de pétrole, céréales et charbon russes, la Suisse a une responsabilité politique particulière».

D’après les données de Public Eye, «Les trois quarts des exportations russes de charbon sont aujourd’hui négociées à Zoug et en Suisse orientale». Et alors qu’un embargo sur le charbon russe est en vigueur depuis fin avril, l’association déplore que «le Secrétariat d’État à l’Économie ne dispose même pas d’une liste des producteurs et négociants de charbon installés en Suisse, et ne sache pas à qui appartiennent ces sociétés».