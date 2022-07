Epidémie : «La Suisse doit autoriser un vaccin contre la variole du singe»

Alors que l’OMS s’inquiète de la propagation de la maladie et que l’Agence européenne a autorisé un vaccin, une épidémiologiste appelle les autorités suisses à agir.

Après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché son plus haut niveau d’alerte sanitaire en raison de la variole du singe, l’épidémiologiste Nicola Low demande que «la Suisse autorise au plus vite un vaccin» contre cette maladie. Interrogée dans «20 Minuten», la spécialiste estime que la Confédération doit trouver une solution, car la vaccination est nécessaire du point de vue de la prévention.

Une vaccination préventive est déjà mise en place en Grande-Bretagne, en Allemagne ou aux Etats-Unis et la Commission européenne ainsi que l’Agence européenne du médicament (EMA) ont approuvé le vaccin du laboratoire Bavarian Nordic.

Pas de mesures particulières en Suisse

Contrairement à certains scientifiques, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne voit pas pour l’instant de nécessité immédiate d’adapter la stratégie actuelle de lutte contre le virus. «L’OFSP est en contact avec des experts et adapte les mesures aux dernières connaissances scientifiques», a-t-il précisé. Jusqu’à présent, la seule obligation en Suisse est la déclaration d’une infection , en vigueur depuis le 20 juillet.

L’autorité part néanmoins du principe qu’à l’avenir, de plus en plus d’infections par la variole du singe seront constatées en Suisse. «Une extension de l’épidémie à d’autres groupes de population ne peut pas être exclue», écrit l’OFSP. Mais en raison de la sensibilisation des professionnels de la santé et de la population, l’OFSP estime qu’en Suisse, comme dans d’autres pays européens, la plupart des cas seront rapidement détectés.