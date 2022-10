Football: La Suisse touche le poteau des Galloises

Les Galloises, qui se sont hissées au 2e tour des barrages en dominant la Bosnie jeudi dernier (1-0 ap), n'ont rien à perdre. Elles vont défendre et miser sur leurs qualités physiques pour tenter de créer l'exploit. «Plus on maîtrise le jeu, moins on aura besoin de duels. Et s’il faut enchaîner les duels, on leur rappellera qu’on est costaudes aussi», explique Coumba Sow.