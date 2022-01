Diplomatie : «La Suisse doit davantage participer au projet européen»

Pour les Verts, «il est temps de relancer la politique européenne et le Conseil fédéral doit retourner à la table des négociations».

Les Verts tenaient ce samedi leur Assemblée des délégués en ligne lors de laquelle le président Balthasar Glättli a appelé «à empoigner les dossiers-clés de notre époque et à relancer les débats sur l’Europe et le climat». Il a affirmé que «l’intégration européenne est également une chance de mieux protéger ensemble le climat et la biodiversité à l’échelle mondiale, de faire avancer une numérisation responsable et de placer au cœur de la politique extérieure les droits humains et non les intérêts des plus puissants».