Santé : La Suisse doit être moins sévère avec les futurs médecins

Trois médecins sur quatre nouvellement autorisés à exercer viennent de l’étranger. Les appels à former davantage de praticiens en Suisse se multiplient.

Faut-il abolir le numerus clausus et instaurer des stages à la place?

Aujourd’hui, trois nouveaux médecins sur quatre viennent de l’étranger. Et après la France, l’Allemagne et l’Italie, c’est la Roumanie qui fournit le plus de praticiens en Suisse. Quelque 1300 Roumains ont ainsi fait reconnaître leurs diplômes chez nous ces 10 dernières années, relève dimanche la SonntagsZeitung. Hic: ils laissent derrière eux de plus en plus un désert médical, ce qui suscite des critiques en Suisse.

«La Suisse se sert désormais chez les plus faibles», dénonce Martin Leschhorn de Medicus Mundi Suisse, un réseau d’organisations d’aide au développement dans le domaine de la santé. Selon lui, il n’est pas correct que les pays les plus pauvres de l’UE prennent en charge les coûts de formation des médecins que la Suisse n’a plus qu’à embaucher.

C’est donc en Suisse qu’il faut revoir le système, réclament des spécialistes. D’autant que l’intérêt est là. L’an dernier, 7000 étudiants se sont inscrits en médecine pour 2172 places à disposition. Il faut donc faire un gros tri. Qui passe par une sélection drastique à la fin de la première année, comme en Suisse romande, ou via un numerus clausus comme en Suisse alémanique.

Instaurer des stages

Selon Felix Eymann, président de la Société de médecine de Bâle, cette façon de faire doit être abolie. «Beaucoup de bons médecins sont ainsi éliminés. Nous ne pouvons plus nous le permettre», indique-t-il au journal. Et de proposer à la place un stage de 6 mois. Ce qui permettrait selon lui d’évaluer nettement mieux qui est réellement apte à travailler avec des patients. Et de trouver plus facilement du personnel qui pourrait être actif dans les soins de base. Ce stage permettrait aussi, affirme-t-il, de remédier aux pénuries dans le domaine des soins ou de l’ambulatoire.

Philippe Luchsinger, président des Médecins de famille et de l’enfance Suisse, partage son avis: «Cela aiderait à former davantage de personnes intéressées et douées, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan humain et éthique».

Davantage de médecins qu’il y a 10 ans Sur le papier, la pénurie de médecins n’existe pas. En effet, quelque 38’500 médecins sont enregistrés en Suisse, contre 30’000 il y a une dizaine d’années. Mais il faut aujourd’hui 1,3 personne pour occuper un poste qui se libère, relève la SonntagsZeitung, car la jeune génération n’a plus envie plus de faire des heures supplémentaires ou, alors souhaite travailler à temps partiel, à l’image de nombreuses femmes. Du coup, la Suisse veut former 1300 médecins par an d’ici à 2025, contre 1100 aujourd’hui.