Berne - La Suisse doit mieux défendre les droits humains en Chine

«Ne plus esquiver la question»

Membre de la CPE, le genevois Nicolas Walder (GE/Verts) a défendu cette proposition en relevant que «depuis des années la situation des droits humains en Chine se dégrade». Il a évoqué les «exactions contre les minorités», voire «des crimes contre l’humanité (…), au point que les violations massives et répétées du droit international par le gouvernement chinois pourraient, au vu de son influence, aller jusqu’à remettre en question l’ordre libéral sur lequel notre monde est aujourd’hui organisé…» Pour lui, l’attitude de la Suisse est trop timide et pas assez transparente dans ses intentions: «Les questions relatives aux droits de l’homme ne peuvent plus se cantonner à des réunions épisodiques à huis clos et sans effet. Elles doivent être ouvertement abordées et l’amélioration de la situation des droits humains en Chine doit faire partie des objectifs officiels revendiqués par notre pays».