Neutralité : La Suisse doit pouvoir livrer des armes à des démocraties attaquées

Berne devrait à l’avenir être autorisée à livrer des armes à des démocraties cibles d’une attaque. C’est ce que demandent des Verts libéraux, brisant ainsi un tabou.

Irène Kälin, la présidente du Conseil national, l’a clairement signifié lors de sa visite à Kiev la semaine passée: la Suisse ne peut et ne veut pas livrer d’armes à l’Ukraine à cause de sa neutralité. Cela alors que, quelques jours plus tôt, on avait appris que la Suisse avait refusé deux demandes de l’Allemagne de transmettre des munitions à l’Ukraine. Un fait choquant pour le conseiller national vert’libéral Beat Flach (AG): «Je ne peux pas comprendre que nous ne fournissions pas d’armes à une démocratie émergente en Europe qui doit se défendre sur son territoire, alors que nous le faisons sans cesse avec des pays qui ne partagent en aucune manière nos valeurs», dit-il à la «NZZ am Sonntag».